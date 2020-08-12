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Başkan açıkladı! Lemos ve ...

Bek ve orta sahay transferlerini gerçekleştiren gözünü geçtiğimiz sezon en çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesine çevirdi. 'ta top koşturan 'u gündemine alan sarı lacivertli takımı heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşt o sözler...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 16:43 Son Güncelleme: 12.8.2020 16:46 ABONE OL
Başkan açıkladı! Lemos ve Fenerbahçe...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katarak yeni sezona bambaşka bir oyuncu grubuyla başlayacağının sinyallerini vermişti. Sarı-lacivertliler şu ana dek, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerini resmen açıklamıştı.

Yurt dışı transferleri için de çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden sarı-lacivertliler için geçtiğimiz günlerde Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos ismi ortaya atılmıştı.

BARCELONA'YI REDDETTİ!
24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü.

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse Rusya'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"

TRANSFERİ BAŞKAN DUYURDU!
Tüm bu gelişmelerin ardından İspanya'nın Las Palmas kulübünde top koşturan Lemos için İspanyol basınından haberler gelmeye devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. İspanya kaynaklı haber sitesi 'laprovincia.es'in haberine göre, Las Palmas teknik patronu Miguel Ángel Ramírez Alonso'nun düzenlediği basın toplantısında Mauricio Lemos'un Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladığını kaydetti.

İşte o haber...

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Başkan açıkladı! Lemos ve Fenerbahçe...
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