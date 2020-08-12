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Son dakika: transferi resmen duyurdu!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo-mavililer resmi siteden transferi, " ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır." sözleriyle açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:34 Son Güncelleme: 12.8.2020 13:05 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor transferi resmen duyurdu!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha resmen duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Oyuncuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamaları yaptı;

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Oyuncuya ödenecek tutarlar şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Son dakika: Trabzonspor transferi resmen duyurdu!
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