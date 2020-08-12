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Transferde son dakika: 'tan maçı öncesi !

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda ile karşılaşacak olan 'ta, çalışmaları sürüyor. Kanat transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 13:57 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan PAOK maçı öncesi transfer!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, transfer için vites yükseltildi.

Papiss Cisse, Mario Balotelli gibi isimlere teklif götüren Kara Kartal'ın, bir de kanat transferi yapmak istediği aktarıldı.

İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Beşiktaş, şu anda Bologna'da forma giyen Skov Olsen'e resmi teklif götürdü.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Bologna, oyuncusunu kiralık göndermek istemiyor ve satışına onay verdi. Siyah beyazlı kulübün teklifini değerlendiren İtalyan ekip, bu teklifi yetersiz buldu.

YENİDEN DÜĞMEYE BASILACAK
Öte yandan Olsen transferini bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş'ın, daha iyi bir rakamla hem Bologna'nın hem de Olsen'in kapısını çalacağı ifade edildi.

Andreas Skov Olsen, bu sezon toplamda 26 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti. (Fotomaç)

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Transferde son dakika: Beşiktaş'tan PAOK maçı öncesi transfer!
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