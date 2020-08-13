Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim gözünü Adil Demirbağ'a kestirdi!

gözünü 'a kestirdi!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine 'un 22 yaşındaki stoperi geldi. Terim, Demirbağ için ekibiyle görüştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 20:57 ABONE OL
Fatih Terim gözünü Adil Demirbağ'a kestirdi!

Transferde anlaşma sağlanan isimleri üst üste açıklayan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği ve gelecek yıl hayata geçirilecek olan yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren sarı-kırmızılı takım, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Bir süredir stoper bölgesi için arayışlarda bulunan Galatasaray, Adana Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ı gözüne kestirdi. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki stoperin transferi için Adana Demirspor yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.

FATİH TERİM ADİL İÇİN ARADI!
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adil Demirbağ'ın durumunu sormak için Adana Demirsporlu yetkilileri aradı ve görüş aldı.

22 yaşındaki savunmacı bu sezon mavi lacivertlilerde 24 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.


EN ÇOK OKUNANLAR

Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
SON DAKİKA HABERİ: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi yükselecek mi?
Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı! 12 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"
YÖK'ten son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı, son durum ne? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?
MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim gözünü Adil Demirbağ'a kestirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA