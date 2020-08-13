Fatih Terim gözünü Adil Demirbağ'a kestirdi!

Transferde anlaşma sağlanan isimleri üst üste açıklayan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği ve gelecek yıl hayata geçirilecek olan yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren sarı-kırmızılı takım, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Bir süredir stoper bölgesi için arayışlarda bulunan Galatasaray, Adana Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ı gözüne kestirdi. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki stoperin transferi için Adana Demirspor yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.

FATİH TERİM ADİL İÇİN ARADI!

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adil Demirbağ'ın durumunu sormak için Adana Demirsporlu yetkilileri aradı ve görüş aldı.

22 yaşındaki savunmacı bu sezon mavi lacivertlilerde 24 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.



