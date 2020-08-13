Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli Emre Nasuh'a Menemenspor talip oldu

Fenerbahçeli 'a talip oldu

1. Lig ekiplerinden , 'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu 'a talip oldu. temsilcisinin 'ı da istediği ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 20:04 Son Güncelleme: 13.8.2020 20:10 ABONE OL
Fenerbahçeli Emre Nasuh'a Menemenspor talip oldu

Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyunculara da teklifler gelmeye başladı. Vedat Muriqi için Lazio, Tolgay Arslan için ise Hannover 96 ile masada olan sarı-lacivertlilerde, genç yıldız adayı Emre Nasuh'a da sürpriz talip çıktı. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 19 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'den listesine ilk olarak Murat Sağlam'ı ekleyen İzmir ekibi, Emre Nasuh'u da radarına aldı. Menemenspor, Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu futbolcusu Emre Nasuh'u transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE SELMANI VE MURAT'I İSTİYOR!
Öte yandan; Fenerbahçe, Menemenspor'da forma giyen kaleci Selmani ve Murat Elkatmış için girişimlerine devam ediyor.

EMRE NASUH KİMDİR?
Emre Nasuh, 2001 yılında Adana'da doğdu. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başlayan Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
SON DAKİKA HABERİ: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi yükselecek mi?
Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı! 12 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
YÖK'ten son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı, son durum ne? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçeli Emre Nasuh'a Menemenspor talip oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA