İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su! İmza tarihi belli oldu

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İşte F.Bahçe'nin yeni 'su! İmza tarihi belli oldu

'de hareketliliği son sürat devam ediyor. Şimdiye kadar 6 transferi noktalayan Fenerbahçe, gözünü stoper bölgesine çevirdi. Oynadığı tarzı ve Uruguaylı olması sebebiyle 'ya benzetilen o isimle resmen anlaşma sağlandı. İşte imza tarihi ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 08:55 Son Güncelleme: 13.8.2020 08:57 ABONE OL
Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

Kanarya daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden İsmail Yüksek de ile antrenmanlara başladı.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

İkinci bir operasyonuna başlayacak olan , başta ve olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyordu.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

Ancak teknik direktör Erol Bulut, önceliğin 'da forma giyen Uruguaylı stopere verilmesini istemişti ve bu transferde flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden 'ta flaş gelişme... 24 yaşındaki stoperin 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'tan görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

İspanyol ekibinin başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Lemos konusunda ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirtip, "Transferin tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hafa içinde tamamen sonuçlanır" sözlerini sarfetti.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

Avrupa kariyerinde ve Sassuolo ile 'ta forma giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor. 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

LUGANO'DAN BİLGİ ALDI

Uzun yıllar giydiği forması ile taraftarların unutulmazları arasına giren Diego 'nun da Lemos transferinde devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle sürekli temas halinde olan Lugano'nun vatandaşı Lemos ile görüştüğü ifade edildi. Genç futbolcunun telefonla ulaştığı Lugano'dan Fenerbahçe, ve 'la ilgili bilgiler aldığı kaydedildi.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su! İmzalar an meselesi

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

'un transferinde 'a ödenecek bonservisin de netleştiği iddia edildi. 'nin 24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine 2.5 milyon euro bedel ödeyeceği ileri sürüldü. Önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Uruguaylı futbolcunun da senelik 1 milyon euro kazanacağı belirtildi. (Fotomaç)

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İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su! İmza tarihi belli oldu
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