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Kartal'a süper forvet! 'dan

Son dakika haberleri... , ve gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş, şimdi gözünü forması giyen 'ya dikti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:22 Son Güncelleme: 13.8.2020 19:34 ABONE OL
Kartal'a süper forvet! Kashiwa Reysol'dan Michael Olunga

Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve adı Ze Luis ve Mario Balotelli gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Goal'de yer alan habere göre Kara Kartal, Japonya ekibi Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Kenyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

JAPONYA'DA REKOR KIRMIŞTI
Olunga, geçtiğimiz sezon takımının Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı.

MICHAEL OLUNGA KİMDİR?
26 Mart 1994 tarihinde Kenya'nın Nairobi kentinde dünyaya gelen Michael Olunga, futbola ülkesinin Tusker takımında başladı. Kenya'da Thika United ve Gor Mahia formalarını da terleten 26 yaşındaki oyuncu, Djurgarden, GZ Hengfeng ve Girona takımlarında da top koşturdu. Kulübüyle olan sözleşmesi Ocak 2021 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.

İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

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Kartal'a süper forvet! Kashiwa Reysol'dan Michael Olunga
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