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'ten transfer açıklaması! ...

'de geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız 'in takımı ile sözleşmesi sona erdi ve şu an serbest durumda. Adı transfer dedikodularına karışan Fernandes, bu dedikodular hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız ile de anılıyor.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 20:11 Son Güncelleme: 13.8.2020 20:12 ABONE OL
Manuel Fernandes'ten transfer açıklaması! Trabzonspor...

Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Manuel Fernandes, geleceği hakkında konuştu.

Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla döneceği iddia edilen Portekizli '10 numara', transfer teklifleri aldığını belirtirken, tatilden sonra durumunun netlik kazanacağını söyledi.

"BİRKAÇ TEKLİF VAR AMA..."
34 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Şu anda tatildeyim, Portekiz'deyim. Henüz hiçbir takımla anlaşmadım. Birkaç teklif var ama gelecek sezon hangi takımda olacağımı henüz bilmiyorum. Rusya'dan şu ana kadar teklif almadım" ifadelerini kullandı.

Son olarak Krasnodar forması giyen Manuel Fernandes geçtiğimiz sezon ligde 16 maçta şans bulurken, 2 gol attı. Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giyen Portekizli futbolcu, takımına toplamda 19 maçta 3 gollük katkıda bulundu.

İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!

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Manuel Fernandes'ten transfer açıklaması! Trabzonspor...
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