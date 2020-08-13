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'a Arjantinli orta saha! ...

çalışmalarını sürdüren 'da rota Arjantin'e döndü. Bordo-mavili ekip, forması giyen deneyimli orta saha için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 20:22 ABONE OL
Trabzonspor'a Arjantinli orta saha! Ivan Marcone...

Trabzonspor, orta saha transferinde rotayı Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, Boca Juniors oyuncusu Ivan Marcone'yi kadrosuna katmak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, Ivan Marcone için kiralama teklifini Boca Juniors'a sundu.

Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı.

Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone Trabzonspor'un yolunu tutacak. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı. (Fotomaç)

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Trabzonspor'a Arjantinli orta saha! Ivan Marcone...
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