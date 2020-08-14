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çok istemişti! Rodriguez Torino'ya oluyor

'nin uzun süre kadrosuna katmak için uğraştığı ancak başarılı olamadığı 'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli sol bek, Torina'ya imza atacak.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:41 ABONE OL
Fenerbahçe çok istemişti! Rodriguez Torino'ya transfer oluyor

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in yeni adresi netleşti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, yarım sezonluğuna PSV Einhdoven'a kiraladığı ancak daha sonra takıma dönen tecrübeli defans oyuncusu için Torino ile 3 milyon euro karşılığında anlaştı.

27 yaşındaki oyuncunun da Torino ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon Hollanda'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi. (Fotomaç)


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Fenerbahçe çok istemişti! Rodriguez Torino'ya transfer oluyor
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