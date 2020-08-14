Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

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'da ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

'da yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. bir bir açıklamaya başlayan sarı-kırmızılılarda, ve yönetim arasında flaş bir gerilimin patlak verdiği ortaya çıktı. İşte o nedenler...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:20 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:26 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

'de sezonu 6. sırada tamamlayan , ve Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığından öteye geçememişti.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

'in kararıyla takımı baştan sona yenileyecek olan 'da, Mariano, Nagatomo, Onyekuru, Seri, Lemina, Andone ve gibi isimlerle yollar ayrılmış ve maliyet oldukça düşürülmüştü.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

Bunun yanında transferde yerli ve bonservisi elinde olan isimlere yoğunlaşan Aslan, , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimleri bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

Ancak gelecek sezon sıkışık fikstürde ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan 'da transferlerin yetersiz kalması 'i sinirlendirdi.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

'da transferlerin gecikmesi yetmezmiş gibi Terim'in istemediği Babel, ve Feghouli'nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

YÖNETİM ÇOK GEÇ KALDI

Takvim'in haberine göre Terim, ligin son haftası oynanan Antalya maçının ardından "Transferler hazırlık kampına yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık" demişti.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

Ama 'da Arda, Emre ve Oğulcan dışında takıma katılan yeni bir isim olmadı. Sözleşmesi biten Seri ve Lemina'nın boşluğu hala devam ediyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

Orta sahada , , Younnes , ve dışında oyuncu yok.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

Yine Terim'in satılmasını istediği Babel, Feghouli ve hala takımda ve idmana çıkıyorlar. Her alanda yaşanan bu gecikme Terim ile yönetim arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

ORTA SAHADA 5 İSİM KALDI!

Mevcut kadroda sadece 5 orta saha oyuncusu var. Bu oyuncular, , , Younnes , ve .

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Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden
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