Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim arasında flaş kriz! İşte o 3 neden

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığından öteye geçememişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla takımı baştan sona yenileyecek olan Galatasaray'da, Mariano, Nagatomo, Onyekuru, Seri, Lemina, Andone ve Selçuk İnan gibi isimlerle yollar ayrılmış ve maliyet oldukça düşürülmüştü.
Bunun yanında transferde yerli ve bonservisi elinde olan isimlere yoğunlaşan Aslan, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimleri bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Ancak gelecek sezon sıkışık fikstürde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transferlerin yetersiz kalması Fatih Terim'i sinirlendirdi.
Galatasaray'da transferlerin gecikmesi yetmezmiş gibi Terim'in istemediği Babel, Belhanda ve Feghouli'nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.
YÖNETİM ÇOK GEÇ KALDI
Takvim'in haberine göre Terim, ligin son haftası oynanan Antalya maçının ardından "Transferler hazırlık kampına yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık" demişti.
Ama Galatasaray'da Arda, Emre ve Oğulcan dışında takıma katılan yeni bir isim olmadı. Sözleşmesi biten Seri ve Lemina'nın boşluğu hala devam ediyor.
Orta sahada Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan dışında oyuncu yok.
Yine Terim'in satılmasını istediği Babel, Feghouli ve Belhanda hala takımda ve idmana çıkıyorlar. Her alanda yaşanan bu gecikme Terim ile yönetim arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.
ORTA SAHADA 5 İSİM KALDI!
Mevcut kadroda sadece 5 orta saha oyuncusu var. Bu oyuncular, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan.