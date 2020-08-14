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'dan bir daha! çok istiyordu

Bu sezon 'i 6. sırada noktalayan , önümüzdeki sezon yeniden zirvede yer almak istiyor. Bunun için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir bomba daha patlatmak üzere. Aslan, 'in çok istediği genç yıldızın transferinde sona geldi.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 08:31 Son Güncelleme: 14.8.2020 08:36 ABONE OL
Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren hareketli günler geçirmeye devam ediyor.


Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

'dan 'ın kadroya katılmasıyla başlayan harekatı 'den Oğulcan Çağlayan ve 'dan Emre Kılınç'ın kadroya dahil edilmesiyle tavan yaptı. 24 Ercinzanspor'dan Kerem Aktüroğlu'nun da kısa bir süre içinde transferinin duyurulması bekleniyor.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

Arda'yı dışarda tutarsak alınan bu üç isim 'ın yaş ortalamasını oldukça düşürdü. Ancak operasyon bitmiş değil. "Artık geçmişe yatırım yapmayacağız" diyen yeni hedefini de belirledi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

ŞÜKRÜ HANEDAR İŞBAŞINDA

Tecrübeli çalıştırıcı, Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen 'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

Onyekuru'nun ayrıldığı ortamda Emre Kılınç'ı alan Terim, 22 yaşındaki sol kanat ile opsiyonlarını çoğaltmayı planlıyor. Yapılan araştırmaların ardından idari menajer Şükrü Hanedar, Polonyalı futbolcu ve kulübü ile temasa geçti.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

İki yıl daha sözleşmesi bulunan Kamil için ilk etapta 2 milyon euro teklif edildi ve gelecek yanıta göre yeni bir yol haritası belirleneceği öğrenildi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

TAM BİR JOKER

Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı performans sergiliyor.


Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki sol kanadı alarak hem yaş ortalamasını düşürmek, hem de sol kanadını garanti altına almak istiyor.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki sol kanat oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu

9 GOL 7 ASIST

, bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla büyük takımları peşine takmayı başardı. (Fotomaç)

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Galatasaray'dan bir transfer daha! Fatih Terim çok istiyordu
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