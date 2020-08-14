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'dan flaş ! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da Seri'nin durumu belirsizliğini koruyordu. Teknik direktör Fildişi Sahilli yıldızın alternatifini belirledi. Eğer bu transfer gerçekleşirse yıldız isim 'in en dğerlisi olacak.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 14.8.2020 11:40 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti. Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Seri ve Lemina'dan aldığı katkı nedeniyle oyuncu kiralamaya da sıcak bakan 'da, Fildişili yıldızın alternatifi de belirlendi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

'da Jean Michael Seri'nin takıma yeniden katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı kurmaylar son derece zorlu bir hedefin peşine düştüler.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Takvim'in haberine göre, , 'de küme düşen Watford'un merkez orta saha oyuncusu için İngiliz kulübü ile masaya oturacak.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

CHAMPIONSHIP'TE OYNAMAYACAK

Doucoure'nin Watford ile 2023 yılına kadar sözleşmesi var ancak Fransız oyuncu 'de bir alt ligde forma giymek istemiyor. kiralamak için devrede ancak oyuncusu Avrupa'da isteyen çok kulüp var.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Watford yönetiminden randevu aldığı öğrenilen 'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olan Doucoure için ne kadar bir kiralama ücreti teklif edeceği henüz belli değil. Ancak rakiplerin olması can sıkıyor.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

GELİRSE SERİ'DEN VAZGEÇİLECEK...

Eğer Doucoure için anlaşma sağlanırsa Seri'den vazgeçilecek ve yeni sezonda orta sahanın patronu Fransız oyuncu olacak.

Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

'nin piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Yüksek bonservis nedeniyle Cimbom'un tek seçeneği kiralamak olacak. (Fotomaç)

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Galatasaray'dan flaş transfer! Piyasa değeri dudak uçuklattı
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