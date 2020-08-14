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Lemina'nın yeni durağı Almanya mı?

'da gösterdiği performansla 'in gözdelerinden birisi olan , kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Gabonlu yıldıza Bundesliga ekiplerinden talip oldu.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:51 ABONE OL
Lemina'nın yeni durağı Almanya mı?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Southampton'a dönmüştü. Gabon basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisi, 26 yaşındaki deneyimli ismi renklerine bağlamak istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, "Oyuncunun adı yazılıyor evet ama bu konuda bir şey söyleyemem. Kesin olan şu ki defansif bir orta saha arıyoruz" dedi. Alman ekibinin oyuncuyu kiralamak istediği ifade ediliyor.

Öte yandan Lemina'nın adı Beşiktaş'la da anılıyor. Southampton'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu yıldız, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetmişti. (Fotomaç)

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Lemina'nın yeni durağı Almanya mı?
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