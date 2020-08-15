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'a transferinde zorlu rakipler

çalışmalarını sürdüren , 'ün ayrılığı sonrası deneyimli sağ bek 'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlı takıma bu transferde zorlu rakipler çıktı. 25 yaşındaki futbolcuyu Sevilla, ve Southampton da istiyor.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 07:34 Son Güncelleme: 15.8.2020 07:35 ABONE OL
Beşiktaş'a Rick Karsdorp transferinde zorlu rakipler

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilgilendiği futbolculardan biri olan sağ bek Rick Karsdorp için Avrupa'dan 3 talibin daha çıktığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Kartal'ın talip olduğu futbolcu için Sevilla, Schalke ve Southampton da devreye girdi.

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Sevilla, Schalke ve Southampton'ın Rick Karsdorp için girişimde bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Rick Karsdorp, 2017 yılında 9 milyon euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu. Geçen sezon 24 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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Beşiktaş'a Rick Karsdorp transferinde zorlu rakipler
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