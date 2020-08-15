Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber! Kasaya 6.2 milyon euro girecek

Fenerbahçe ile Al Nassr arasında yaşanan ödeme krizinde CAS'ın kararı belli oldu.

Giuliano'yu 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine satan Fenerbahçe, 6.2 milyon euroluk transfer taksidi ödenmediğini için CAS'ın yolunu tutmuştu. Al Nassr cephesi ödenecek tutarın 6.2 milyon euro, 4.5 milyon euro olduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, CAS dün (14 Ağustos) davayı görüştü ve karara bağladı. Spor Tahkim Mahkemesi, Fenerbahçe'yi haklı buldu ve ödenmesi gereken paranın 6.2 milyon euro olduğuna hükmetti.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli takımın kasasına 6.2 milyon euro girecek. Al Nassr'ın bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.