Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elneny Galatasaray'a önerildi

Elneny 'a önerildi

çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine 'ın eski yıldızı Elneny geldi. basını, deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma önerildiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 18:42 ABONE OL
Elneny Galatasaray'a önerildi

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray ve Beşiktaş, Elneny için karşı karşıya geldi.

Mısır basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekibin yeniden kiralamak istediği deneyimli orta saha Galatasaray'a önerildi. Haberin detaylarında bu hafta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşebilir.

Mısırlı orta saha oyuncusu için Beşiktaş da devrede. Bonservisi Arsenal'de bulunan 28 yaşındaki oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Falcao'dan şok plan! Galatasaray... Galatasaray Kalu transferini bitiriyor! Mensah Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama: Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı!
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'
Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
ARKADAŞINA GÖNDER
Elneny Galatasaray'a önerildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA