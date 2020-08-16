Elneny Galatasaray'a önerildi

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray ve Beşiktaş, Elneny için karşı karşıya geldi.
Mısır basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekibin yeniden kiralamak istediği deneyimli orta saha Galatasaray'a önerildi. Haberin detaylarında bu hafta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşebilir.
Mısırlı orta saha oyuncusu için Beşiktaş da devrede. Bonservisi Arsenal'de bulunan 28 yaşındaki oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.Falcao'dan şok plan! Galatasaray... Galatasaray Kalu transferini bitiriyor! Mensah Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!