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1 – 3 | MANCHESTER CİTY LYON MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

UEFA ’nde son çeyrek final karşılaşması dün akşam oynandı. İngiliz Devi ile Olimpik ’un kıran kırana mücadelesine sahne olan akşamda tur biletini alan Lyon oldu. Fransız ekibi Lyon, turnuvanın favorilerinden Manchester City’i 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen ekip oldu. Karşılaşmayı kaçıran futbol severler ‘Manchester City Lyon maç özeti ve golleri izle’ aratmasını gerçekleştiriyor. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 16.8.2020 10:49 ABONE OL
Manchester City 1 – 3 Lyon | MANCHESTER CİTY LYON MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Manchester City Lyon karşılaşmasından sonra çeyrek final sonuçları belli oldu. Manchester City, favori olarak çıktığı mücadelede Lyon'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Lyon'a galibiyeti getiren golleri Cornet ve Dembele (2) kaydetti. İngiliz ekibi Manchester City'nin tek sayısı ise Kevin de Bruyne'den geldi. Karşılaşmanın özet görüntülerini ve gollerini izlemek isteyenler 'Manchester City Lyon maç özeti' aratmasını yapıyor. İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan çeyrek finallerle birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre; Lyon, Bayern Münih ile eşleşirken, PSG ile de Leipzig eşleşti.

Cornet, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin 24. dakikasında attığı golle Olympique Lyon'un soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Manchester City, geriye düştükten sonra rakip kalede kurduğu baskının karşılığını 69. dakikada aldı. Ceza sahasına koşu yapan De Bruyne, Sterling'in pasında topa bekletmeden vurdu ve skora denge getirdi.

Manchester City'nin 79. dakikada yaptığı top kaybı sonrası savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lyonlu Dembele, karşı karşıya kaldığı kaleci Ederson'u geçerek skoru 2-1'e getirdi.

Oyuna sonradan giren Dembele, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Fransız futbolcu, Sterling'in topu boş kaleye gönderememesi sonrası ani gelişen Lyon atağında kendisinin 2'nci takımının 3. golünü attı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Olympique Lyon, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Olympique Lyon, tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

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Manchester City 1 – 3 Lyon | MANCHESTER CİTY LYON MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE
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