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'dan Sörloth açıklaması! Transfer...

'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, adı transfer dedikodularına karışan Norveçli golcü Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Newton'un sözleri...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 20:14 ABONE OL
Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! Transfer...

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geride kalan sezonu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtınalar estirerek yarı finale yükselen Alman ekibi Leipzig'in de Norveçli golcüye talip olduğu iddia edildi.

Sörloth hakkında çıkan bu iddialar sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GERİ ÇEVİRMEK ÇILGINLIK OLUR"
The Sun'a konuşan Newton, "Sörloth'un bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak eğer bir takım, Sörloth'u çok daha yüksek bir fiyat verirse, o zaman kulübün bunu geri çevirmesi çılgınlık olur." dedi.


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Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! Transfer...
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