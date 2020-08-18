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Flavio tamam top ’da

Bordo-mavililer, Flavio’nun bonservisi için 1.2 milyon Euro teklif etti. taraftarları ise oyuncunun ayrılmaması için kampanya başlattı

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Flavio tamam top Bahia’da

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio Mederios Da Silva için beklemeye geçti. 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerde birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı ve kulübü Bahia'ya da 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli teklif edildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI BORDO-MAVILILER
Brezilya ekibinin bu rakamı kabul etmesini beklerken, Bahia taraftarları ise oyuncunun takımdan ayrılmaması için kampanya başlattı. Flavio, görüşmeler nedeniyle sakatlık riskine karşı önceki akşam maçın kadrosuna alınmamıştı.

HIRSLI YAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Karıyerı boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, sert oyun anlayışı ve hırslı yapısı ile dikkat çekiyor. Bordo-mavili yönetimin, bu transferi de kısa süre içerisinde tamamlayıp, Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan oyuncuyu Trabzon'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

FIRTINA SEZONU AÇTI
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki idmana yeni transferler de katıldı.

ABDÜLKADIR'E OPERASYON
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür bıçak altına yattı. 21 yaşındaki futbolcu, son zamanlarda artan nefes alma şikâyeti sonrası burun ameliyatı oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından dinlenmeye çekilen Ömür, birkaç gün sonra takıma dahil olacak.

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Flavio tamam top Bahia’da
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