Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lyon hedef değiştirdi! Gustavo...

hedef değiştirdi! Gustavo...

'de yapılan transferlerden çok taraftarların düşündüğü nokta Gustavo'nun durumuydu. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. , ısrarla Gustavo'yu kadrosuna katmak isterken, transferde Fenerbahçelileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:37 ABONE OL
Lyon hedef değiştirdi! Gustavo...

Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediği iddia edilen Lyon, ön libero için Fransız oyuncu Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.

Telefoot'ta yer alan habere göre; Lyon, Monaco formasıyla ön plana çıkan ve Chelsea'ye transfer olan Bakayoko için İngiliz kulübüyle transfer görüşmelerine başladı. Lyon'un Chelsea dışında Bakayoko'nun temsilcileriyle de biraraya geldiği ve transfer için nabız yokladığı vurgulandı.

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da gösterdiği performansla 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutan Bakayoko, seon iki sezonda Milan ve Monaco'da kiralık olarak oynadı.

Bakayoko, Fransa Ligue 1 kariyerinde çıktığı 107 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos
Son dakika altın fiyatları: 17 Ağustos gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!
Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama! 17 Ağustos Pazartesi MPİ Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...
Galatasaray'dan iki sürpriz transfer! Fenerbahçe...
Son dakika haber: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Lyon hedef değiştirdi! Gustavo...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA