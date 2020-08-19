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'de hedef

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , en az iki stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin adı birçok yıldız isimle geçerken, son iddia 'den geldi. 'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'a transfer olan 'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:31 ABONE OL
Fenerbahçe'de hedef Terence Kongolo

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savuma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Manu Lunjon'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

TRANSFERDE RAKİP FULHAM!
Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu Terrence Kongolo için İngiliz ekibi Fulham'ın da devrede olduğu belirtildi. (Fotomaç)


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Fenerbahçe'de hedef Terence Kongolo
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