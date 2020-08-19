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basınından Elneny iddiası!

'ın geçtiğimiz sezon devi 'den kiraladığı Elneny, gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı ancak yıldız oyuncunun geleceği hala belirsizliği koruyor. İngiliz basını oyuncu hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 01:37 Son Güncelleme: 20.8.2020 01:38 ABONE OL
İngiliz basınından Elneny iddiası!

eşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Mısırlı Mohamed Elneny'nin Türk kulüplerinin kendisine ilgisi olmasına rağmen bonservisinin sahibi Arsenal'e geri dönüyor.

Evening Standard'ın haberine göre kendisine ilgi gösteren Türk kulüplerine rağmen önce Arsenal ile idmanlara çıkmaya karar veren Elneny'nin durumunu daha sonra değerlendireceği belirtiliyor. Arsenal'in Elneny'i yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği ve büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da kiralanacağı söyleniyor.

Mohamed Elneny'i önümüzdeki sezonda da kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği belirtiliyor.

28 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asistle oynamıştı.

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İngiliz basınından Elneny iddiası!
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