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Çebi'den G.Saray'a flaş sözler!

taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur”

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Çebi'den G.Saray'a flaş sözler!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bernard Mensah transferinde karşı karşıya geldikleri G.Saray'ın yöneticilerini adres gösterdi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na yönelik tepki olmasını doğru bulmadığını belirten Çebi, "Berna Hanım ile çok daha önceden kendisinden Mensah için öncelik sözü almıştık. Sözüne sadık Anadolu kadını... Berna Hanım, bizim için değerli ve kıymetli biri" dedi.

BİN KİŞİ İSTER SADECE BİR KİŞİ ALIR
GALATASARAY taraftarına da mesaj veren Beşiktaş Başkanı, şöyle devam etti: "G.Saray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değil. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor. Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur."

YÜRÜDÜKÇE KAZANACAKLAR
Beşiktaş'ın 'Bırakmam seni' kampanyasının yeni adımı olan 'helpsteps' uygulaması dün tanıtıldı. Telefona indirilecek program ile birlikte taraftarlar yürüdükçe siyah-beyazlı kulübün kasasına da para girecek.

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Çebi'den G.Saray'a flaş sözler!
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