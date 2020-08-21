Son dakika: Altınordulu Atakan Üner Beşiktaş'a transfer oldu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Kayserispor'dan Mensah, Alanyaspor'dan Welinton ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala'yı kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılar, bu kez kadrosunu Altınordu'nun genç futbolcusu ile takviye etti. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, 21 yaşındaki oyuncu için 150 bin euro ödeyecek.

Öte yandan Atakan, 4 gol 6 asistlik performansla geçtiğimiz sezon takımının en iyi ismi olmuştu.

Altınordulu Atakan Üner Beşiktaş'a transfer oldu