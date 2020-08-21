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Son dakika: Altınordulu 'a oldu

Son dakika... çalışmalarını sürdüren , Altınordu'nun genç futbolcusu 'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, Ege temsilcisine 150 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 13:07 Son Güncelleme: 21.8.2020 13:14 ABONE OL
Son dakika: Altınordulu Atakan Üner Beşiktaş'a transfer oldu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Kayserispor'dan Mensah, Alanyaspor'dan Welinton ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala'yı kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılar, bu kez kadrosunu Altınordu'nun genç futbolcusu ile takviye etti. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, 21 yaşındaki oyuncu için 150 bin euro ödeyecek.

Öte yandan Atakan, 4 gol 6 asistlik performansla geçtiğimiz sezon takımının en iyi ismi olmuştu.

Altınordulu Atakan Üner Beşiktaş'a transfer oldu

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Son dakika: Altınordulu Atakan Üner Beşiktaş'a transfer oldu
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