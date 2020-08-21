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devleri peşinde! Lazio'dan Bastos...

Son dakika haberleri... Muriqi transferi için Lazio ile dirsek temasında olan , bir yandan da İtalyan kulübünün oyuncusu Bastos'u kadrosuna katmak istiyordu. Ancak 'in iki devi birden bu transferde sarı lacivertli takımın karşısına çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 21:42 Son Güncelleme: 21.8.2020 21:48 ABONE OL
Süper Lig devleri peşinde! Lazio'dan Bastos...

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan, Sosa için de kısa süre içinde duyuruda bulunması beklenen sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da aradığı ismi bulmuştu.

Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye Süper Lig devleri girdi.

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ve Başakşehir, Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor. Bastos yarışında ise, ibre Başakşehir'e daha yakın.

176 MAÇ 13 GOL, 1 ASİST
Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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Süper Lig devleri peşinde! Lazio'dan Bastos...
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