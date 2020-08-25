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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda , ekibi ile karşılaşıyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmada temsilcimiz, Komşu'dan tur ile dönmek istiyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 19:57 Son Güncelleme: 25.8.2020 21:48 ABONE OL
PAOK - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde açıyor. Siyah beyazlılar ön eleme aşamasından katıldığı turnuvaya, Yunanistan deplasmanında merhaba diyor.

Kartal, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'ni hem normal sezonda hem de şampiyona grubunda Olympiakos'un ardından ikinci sırada tamamlayan PAOK ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise Süper Lig'i 62 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı ve Kanal D'den naklen yayınlanıyor. Stadio Toumbas Stadı'ndaki karşılaşmada Daniele Doveri düdük çalıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom.

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin.

BEŞİKTAŞ'TA 8 AYRILIK
Siyah beyazlı takımda geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan takımdan 8 futbolcu ayrıldı. Siyah beyazlı takımda, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Boateng, Victor Ruiz, Rebocho, Diaby, Elneny ve Diaby takımdan ayrılırken, Bernard Mensah, Welinton ve N'Sakala gibi isimler transfer edildi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Ajdin Hasic gibi takımlar ise kiralık gittikleri takımlardan döndüler.

PAOK'TAN 3 TAKVİYE
Geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada tamamlayan PAOK, takıma 3 takviye yaptı. Yunan ekibi, Dinamo Tbilisi'den Nikoloz Ninua, Raip Wien'den Stefan Schwab ve Napoli U 19 takımından Geogios Vrakas'ı transfer etti.

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PAOK - Beşiktaş | CANLI
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