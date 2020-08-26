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ile anlaşmaya vardı!

İsmail Yüksek, Mert Hakan, , , Barış Sungur, Novak, Thiam, , Sosa ve son olarak da Lemos'u kadrosuna katan , transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi 'la her konuda anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 18:39 Son Güncelleme: 26.8.2020 18:44 ABONE OL
Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı!

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki görüşme devam ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep ederken iki kulüp arasında pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine devam ediyor. Kongolu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 2018 yılında Ingolstadt'tan Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Kongolu savunmacı Fransa Ligue 1'de 61 maça çıkarken; Almanya Bundesliga'da 69 maçta forma giydi.

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Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı!
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