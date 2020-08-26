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'dan 'ye 'yıldız' göndermesi

'nın sosyal medya hesabından başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketiyle ilgili 'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi 'ye rütbe göndermesinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 17:41 Son Güncelleme: 26.8.2020 17:59 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi

Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

"HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK"

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi
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