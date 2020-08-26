Son dakika: Fenerbahçe Mauricio Lemos'u açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper bölgesine de takviye yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Uruguaylı Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin Lemos'un takımı Las Palmas'a taksitler halinde 1.5 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor. Oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzlayacağı belirtiliyor.

24 yaşındaki savunma oyuncusu Fenerbahçe'nin bu sezonki 10. transferi oldu.

Sarı-lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Sosa, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Yeni transfer Mauricio Lemos, imza sonrası şunları söyledi: "Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."