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- Gaziantep FK maçı iptal edildi!

TFF'nin fikstürünü açıklamasının ardından ile Gaziantep FK arasında oynanaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Bu iptale sebep olarak iki takımın ligin ilk haftalarında karşılaşacak olması gösterildi.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:07 ABONE OL
Galatasaray - Gaziantep FK maçı iptal edildi!

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.

Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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Galatasaray - Gaziantep FK maçı iptal edildi!
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