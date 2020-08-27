Galatasaray'da forma savaşı kızıştı! İşte öne çıkan isimler

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı- kırmızılı ekip, 12 Ağustos'ta çalışmalara başlarken geride kalan zaman zarfında büyük bir forma mücadelesi ortaya çıktı. ÖZELLIKLE Diagne, Arda ve Falcao yüksek formu ve çalışma isteğiyle teknik heyeti memnun etti. Tabii iyiler kadar henüz istenilen seviyede olmayanlar da var. Oğulcan Çağlayan henüz takıma uyum sağlayamadı. Belhanda her zamanki rahatlığında, Ryan Babel de git geller yaşıyor. İşte FOTOMAÇ farkıyla Galatasaray'ın 14 günlük kamp raporu:



ÖNE ÇIKAN İSİMLER



EMİN: Yakaladığı şansı hak etmek istercesine çalışıyor. Şu anda Marcao'dan önde görünüyor. Sezona 11'de başlarsa kimse şaşırmayacak.



LUYINDAMA: sakatlıktan, DIAGNE ise kiralıktan yeni transfer gibi döndüler.



TAYLAN: ATALAY ve ÖMER BAYRAM ile girdiği 8 numara mücadelesinde öne geçti. Eğer Seri döner ya da o tarz bir oyuncu gelirse Ömer'den daha çok takımda kalacak gibi duruyor.



EMRE KILINÇ: Onyekuru'yu aratmayacağını gösterdi. Hatta çok daha fazlasını sahaya koyacağını göstermeye çalışıyor. Tek kelimeyle Galatasaray'ın idmanlardaki en iyi oyuncusu...



ARDA DURAN: Tam anlamıyla beklentileri karşılıyor. Fiziksel eksikliği ve uzun zamandır oynamadığı için oyun eksikliği dikkat çekiyor. Ancak mental olarak hazır olması, abilik yapması, takımı etrafında toplaması taktir topluyor.



FEGHOULI: Ne kadar önemli bir oyuncu olduğumu kanıtlarım havasında…



FALCAO: Geçen yıl sezon öncesi kampı yapamamasının acısını çıkarmaya çalışıyor. Tek korku sakatlık yaşaması... Bu yüzden kendisine yükleme yapılırken çok dikkatli davranılıyor.





VASATI AŞAMAYANLAR



OĞULCAN ÇAĞLAYAN: Çok istekli ancak çok eksiği var gibi duruyor. Henüz kendisiyle ilgili iyi veya kötü bir fikir sahibi olunamadı.



AHMET ÇALIK: Yine beklentilerin altında. Hali hazırda stoper tercihlerinde Ozornfawor'dan bile geride…



SARACCHI: Ligin ikinci yarısında kötüler arasındaydı. Beklenen patlamaya yapabilecek gibi durmuyor.



MARTIN LINNES: OMAR'ın gelmesinden sonra sanki umudunu tamamen kaybetmiş gibi.



ADEM BÜYÜK ve ÖMER BAYRAM'ın kafaları karışık gibi... Konsantre değiller... Sanki kendilerine forma sırası gelmeyecek gibi davranıyorlar.



BELHANDA: İstenmediğini bildiği için her zamanki gibi... Ancak Emre Akbaba'nın 10 numaraya bu kadar yakın olduğu dönemde bu kadar beklentilerden uzak kalması Terim'i kızdırıyor.



RYAN BABEL: Bambaşka bir havada... Kalmak istiyor gibi çalışıyor. Gitmek istiyor gibi davranıyor. Terim'le ve teknik heyetle sürekli didişiyor. Ruh hali takımı etkiliyor.



YUNUS AKGÜL, JIMMY DURMAZ ve SEKIDIKA ise bize takım bulunsa da gitsek havasında... Vasatın altındalar...