Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

'den sözleri!

Son dakika transfer haberleri... Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkararak transferde bütçe yaratmak isteyen sarı lacivertliler, alternatif arayışlarına da devam ediyor. için gündeme gelen isimlerden biri de 'di. Perulu golcü Fenerbahçe iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Rodriguez'in sözleri...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 16:03 Son Güncelleme: 28.8.2020 16:08 ABONE OL
Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

Bir süre önce 'nin ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılan Perulu golcü , sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

Ülkesinin basınına açıklamalar yapan Rodriguez, ile ilgili soru gelmesi üzerine şu yanıtı verdi:

Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

Evet, 'nin ilgisi oldu. Bu konuyu babamla menajerim yürüttüler. Somut bir teklif gelseydi beni bilgilendirirlerdi. Ancak teklif gelip gelmemesinin ötesinde, ilgi bile beni daha fazla çalışmaya motive ediyor.

Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

ve Arjantin liglerini de beğendiğini sözlerine ekleyen golcü isim, "Brezilya'dan Flamengo, Palmeiras ve Internacional'i seviyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?
1994 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Marcao Iraola, kariyerine Alianza Lima takımında başladı.

Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!

Sırasıyla Melgar, Cesar Vallejo, Alianza Atletico ve Binacional'de forma giyen 26 yaşındaki golcünün kulübü ile 2021 kadar süren sözleşmesi bulunuyor. geride bıraktığımız sezon çıktığı 9 maçta 7 gol ve 2 asiste imzasını attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yoğun bakımda yürek sızlatan 'koronavirüs' mücadelesi: Ne olur beni uyandırın
BİM 28 Ağustos 2020 kataloğu hemen görüntüle: Haftanın BİM aktüel ürünleri bugün kataloğunda DEV SÜRPRİZLER!
MEB'ten son dakika açıklaması geldi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 28 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında son dakika gelişmesi! Gül ve Düşün kitabı yazarı Musa Dinç hakkında suç duyurusu...
ÖSYM'den açıklama: YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! 2020 YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar?
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu!
Bakanlık’tan son dakika açıklaması! Düğünler iptal mi edildi ve hangi illerde yasaklandı? İşte düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA