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'tan açıklaması

'ın ABD'li futbolcusu , dün yapılan antrenmanda sakatlanırken, oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Boyd'un arka çapraz bağlarında zorlanma meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 20:28 ABONE OL
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Beşiktaş Kulübü, dünkü idmanda sakatlık yaşayan Tyler Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tyler Boyd'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması
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