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'de sakatlık şoku! ...

'de hazırlıklarına devam eden , hazırlık maçında ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli takımda yıldız futbolcu , maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyunda devam edemedi.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 18:21 Son Güncelleme: 28.8.2020 18:37 ABONE OL
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Garry Rodrigues...
Süper Lig hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor ile karşılaştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan Alanyaspor, altıncı dakikada Salih Uçan'ın ayağından bulduğy golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli takım ise 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla bitti.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Garry Rodrigues oyuna dahil oldu. 46. dakikada oyunda dahil olan yıldız isim sadece yalnızca 18 dakika oyunda kalabildi. 64. dakikada sakatlanan yıldız isim, yerini Miha Zajc'a bıraktı. Yıldız isim geçtiğimiz sezon da geçirdiği iki farklı sakatlıktan dolayı takımını 9 maçta yalnız bıraktı.

Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maçta 4 gol 6 asistlik katkı sundu.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Garry Rodrigues...
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