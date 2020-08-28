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'a şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla noktalayan , gözünü gelecek sezona dikti. Sarı-kırmızılılar kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi düşünürken, stoper bölgesi için gündemine yıldız ismi almıştı. Ancak gelen son açıklama ile hayali suya düştü.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:15 Son Güncelleme: 28.8.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ın, gündemine Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas'ı aldığı ifade ediliyordu.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Sosyal medya üzerinden yayılan bir görsel de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Oyuncunun İstanbul'a doğru yola çıktığını iddia eden paylaşım, Kolombiyalı yıldız tarafından yalanlandı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Ülkesinin basınından Zona Libre De Humo'ya konuşan Cabezas, "Herhangi bir yere biletim yok. Hepsi yalan. Ailemle birlikte Cali'deyim. Bazı arkadaşlarım bile bana ''a gidiyormuşsun' diye yazdı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Ancak bu sahte bir hesaptan yapılan paylaşım. Benim bir tane menajerim var o da Kormac, Şilili. Başka da yok. Onunla çalışıyorum. Sosyal medyadaki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

OSCAR CABEZAS KİMDİR?

Futbola Brezilya ekibi Atletico Paranense'de başlayan Cabezas, 2017'de Patriotas'a geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Ocak 2018'de Arjantin kulübü Atletico Rosario'ya kiralandı. Burada 14 maça çıkan Cabezas, ardından Patriotas'a geri döndü.

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı

Ancak hem sakatlığı hem de salgın yüzünden liglerin erken tatil edilmesiyle geçen sezon hiçbir maça çıkamadı ve bonservisini alarak kulüpten ayrıldı. (Fotomaç)

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Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim resmen açıkladı
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