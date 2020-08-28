Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da 10 numaraya 3 süper aday

'da 10 numaraya 3 süper aday

Yeni sezon planlamasında Belhanda'yı kadroda düşünmeyen arayışlarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar bu bölge için ’den , ’dan ve Dortmund’dan ile yakından ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 01:17 Son Güncelleme: 28.8.2020 14:40 ABONE OL
Galatasaray'da 10 numaraya 3 süper aday

Fenerbahçe transferde fırtına gibi eserken ezeli rakibi Galatasaray, daha sakin görünse de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu sezon mutlaka Radamel Falcao ve Mbiaye Diagne'yi besleyecek bir 10 numara almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferle hem takımdaki önemli bir açığı kapatmak hem de taraftarların kalbini yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle Galatasaray, teknik heyetin de onayı ile dünya çapında ses getirecek üç yıldız belirledi. Real Madrid'den James Rodriguez, Barcelona'dan Ivan Rakitic ve Borussia Dortmund'dan ayrılan Mario Götze Cimbom'un radarında yer alıyor.

SINIRLARINI AŞMAYACAK

İdari menajer Şükrü Hanedar iki futbolcunun menajerleri ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken Götze'nin bonservisinin elinde olması avantaj görülüyor. Ancak UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, sınırlarımı aşmamak için kesinlikle acele etmiyor. Sabırlı davranıyor. En iyi oyuncuyu en doğru rakama almak istiyor. Taraftar da bu aşamada üzerine düşen görevi yapıyor. Falcao'da olduğu gibi Götze, Rakitic ya da James isimleri ortaya atıldığında yönetime baskı kurmuyor ve kulübün pazarlık şansını ortadan kaldırmıyor.

HANGi OYUNCU DAHA YAKIN

Geçen sezon Falcao'yu renklerine bağlayarak büyük sansasyon yaratan Galatasaray bu kez James Rodriguez, Ivan Rakitic ve Mario Götze'yle ilgileniyor. Birer yıllık sözleşmeleri bulunan Rodriguez ve Rakitic gözden düşmüş durumda... Galatasaray kiralık olarak düşündüğü için Real Madrid veya Barcelona'yı ikna etmesi için yoğun çaba harcaması gerekiyor. Tabii bir sponsor bulunursa işler daha da kolay hale gelebilir. Götze'nin ise bonservisi elinde... Bu nedenle şu an Götze'nin gelme ihtimali daha yüksek görülüyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Sayısal Loto sonuçları online bilet sorgulama motoru! 29 Ağustos Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve kazandıran numaralar!
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri | 2020 En güzel ve resimli Atatürk sözleri ile 30 Ağustos mesajları seçenekleri...
İstanbul Valiliği'nden son dakika corona virüs tedbiri açıklaması! Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek...
Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü? Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi!
SON DAKİKA HABER: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...
BİM 1-4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsatlar! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!
2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar oldu? ÖSYM'den açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da 10 numaraya 3 süper aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA