Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan 3 imza 3 de ayrılık!

'tan 3 imza 3 de ayrılık!

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takım genç futbolcuları ve Serdar Saatçı sözleşme yenilediğini, ile ise sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan Ahmet Gülay, ve Abdullah 'ın da kiralık olarak gönderildiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 17:23 Son Güncelleme: 29.8.2020 17:24 ABONE OL
Beşiktaş'tan 3 imza 3 de ayrılık!

Siyah beyazlı takım genç futbolcuları Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı sözleşme yenilediğini, Abdullah Aydın ile ise sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah aydın'ın da kiralık olarak gönderildiğini belirtti.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.

Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur.

Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Süper Lig'de dev takas! Tam 3 futbolcu...

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü? Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi!
SON DAKİKA HABER: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
MEB'TEN SON DAKİKA: Bu yıl okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler okullar açılacak mı, uzaktan ve yüz yüze eğitim olacak mı?
SON DAKİKA HABER | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 29 Ağustos 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
İstanbul Valiliği'nden son dakika corona virüs tedbiri açıklaması! Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek...
SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar oldu? ÖSYM'den açıklama!
SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...
MasterChef’te kim kazandı? 28 Ağustos 2020 Cuma MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı! İşte koronavirüs aşısının çıkacağı tarih
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan 3 imza 3 de ayrılık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA