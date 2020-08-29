Beşiktaş'tan 3 imza 3 de ayrılık!

Siyah beyazlı takım genç futbolcuları Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı sözleşme yenilediğini, Abdullah Aydın ile ise sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah aydın'ın da kiralık olarak gönderildiğini belirtti.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.
Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur.
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