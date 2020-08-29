CANLI | Samsunspor - Trabzonspor

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öncesi çalışmalarını sürdüren devi , hazırlık maçında 1. Lig ekibi 'a konuk oluyor. yönetimindeki Trabzonspor ile 'ın Samsunspor'u arasındaki derbisi A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 18:04 Son Güncelleme: 29.8.2020 18:11 ABONE OL
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2020-2021 sezonu için geri sayım sürerken, takımlar da hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyon parolasıyla başlayacak olan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'la karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz yıl müthiş bir performans göstererek TFF 1. Lig'e yükselen kırmızı-beyazlı takım ile, Eddie Newton yönetimindeki bordo-mavililerin mücadelesi A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, Abdulkadir Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Samsunspor: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan.

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