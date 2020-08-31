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Fransız ekibi Marsilya'ya oldu

'dan gözyaşlarıyla ayrılan 'nun yeni takımı belli oldu. Japon sol bek Fransız ekibi Marsilya'ya resmen oldu.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 18:42 ABONE OL
Yuto Nagatomo Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu

Galatasaray'ın 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Inter'den 2,50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Japonyalı oyuncu Yuto Nagatomo ile yollar resmen ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar ile yollarını ayıran 33 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas yaptığı açıklamada "Yuto, pazar günü Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Fransız ekibi bu transferi resmen açıkladı.

Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı. Parçalı formayla 65 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atıp 7 asist yaptı.


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Yuto Nagatomo Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu
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