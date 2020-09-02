Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Roma, 5 sezon formasını giyen Perotti'nin bonservisinde 3 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Fenerbahçe ise İtalyanlar'ın forma vermeyi düşünmediği Arjantinli yıldız için 2 milyon euro öneriyor. Bu hafta Perotti transferini bitirmeyi hedefleyen yönetim, tüm şartları zorluyor.