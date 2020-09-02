Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.
Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.
Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda 'ben de varım' sinyalini rakiplerine verdi.
Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası kampının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.
Yeni bir sol kanat takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferin detayları...
FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR!
Kadrosunu önemli isimlerle dolduran sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor.
Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlarla kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Roma, 5 sezon formasını giyen Perotti'nin bonservisinde 3 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Fenerbahçe ise İtalyanlar'ın forma vermeyi düşünmediği Arjantinli yıldız için 2 milyon euro öneriyor. Bu hafta Perotti transferini bitirmeyi hedefleyen yönetim, tüm şartları zorluyor.
Her iki kanatta da forma giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtilirken, tarafların uzlaşma sağlamasını bekliyor.
Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynayan Perotti, 6 gol attı, 4 de asist yaptı. (Fotomaç)