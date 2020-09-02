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telefonu eline aldı! 'ye bir yıldız daha

Son iki sezondur taraftarına hayal kırıklığı yaşatan , ilk 5'e dahi girememişti. Ancak bu sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarlarını mutlu eden Kanarya, bir bomba daha patlatmak üzere. Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ancak sonuç alamadığı Arjantinli yıldız için devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 08:49 Son Güncelleme: 2.9.2020 08:52 ABONE OL
Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan , önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen , kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda 'ben de varım' sinyalini rakiplerine verdi.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Teknik direktör Erol Bulut, kampının ardından yaptığı açıklamada 2-3 daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Yeni bir sol kanat takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferin detayları...

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR!

Kadrosunu önemli isimlerle dolduran sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan , ile bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlarla kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Roma, 5 sezon formasını giyen Perotti'nin bonservisinde 3 milyon euro'dan aşağı inmiyor. ise İtalyanlar'ın forma vermeyi düşünmediği Arjantinli yıldız için 2 milyon euro öneriyor. Bu hafta Perotti transferini bitirmeyi hedefleyen yönetim, tüm şartları zorluyor.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Her iki kanatta da forma giyen tecrübeli futbolcunun 'ye gelmeye hazır olduğu belirtilirken, tarafların uzlaşma sağlamasını bekliyor.

Transferde son dakika: Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynayan Perotti, 6 gol attı, 4 de asist yaptı. (Fotomaç)

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Emre Belözoğlu telefonu eline aldı! Fenerbahçe'ye bir yıldız daha
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