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'ın yıldızına kancası!

Geçtiğimiz sezon yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan 'ta, sezon öncesi takımın durumu taraftarda endişe yarattı. 'a yenilerek 'ne veda eden Beşiktaş, daha sonra evinde 'a mağlup olarak The Land Of Legends Cup'tan elenmişti. çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar flaş bir karar alarak 'ın yıldızına yöneldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:06 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:07 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada bitiren ve 'ne ön elemeyle katılan , ile tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup olmuş ve turnuvadan elenmişti.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

Yoluna Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, şimdiye kadar 4 isimle anlaşmıştı.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner'i renklerine bağlayan , defans mevkisi için de Montero'yu istemiş ve oyuncuyu 'a getirmişti.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

, defans bölgesi için 'dan sürpriz bir isme yöneldi. İşte bu girişiminin detayları...

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sağ bek için 'da forma şansı az olan Linnes'e yöneldi.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

Yönetimin Linnes konusu 'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle 'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle 'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.

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Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!
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