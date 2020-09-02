Galatasaray'ın yıldızına Beşiktaş kancası!

Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeyle katılan Beşiktaş, PAOK ile tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup olmuş ve turnuvadan elenmişti.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, şimdiye kadar 4 isimle anlaşmıştı.
Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner'i renklerine bağlayan Kara Kartal, defans mevkisi için de Montero'yu istemiş ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.
Beşiktaş, defans bölgesi için Galatasaray'dan sürpriz bir isme yöneldi. İşte bu transfer girişiminin detayları...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Linnes'e yöneldi.
Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.
GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.