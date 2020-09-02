Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

Fenerbahçeli bir yetkili ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Daha önce hem başkan hem yönetici seviyesinde açıklama yapıldı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Vedat ile ilgili şu anda hiçbir kulüple pazarlık halinde değiliz.