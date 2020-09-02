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sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

'ye geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , sessizliğini bozdu. Adı Lazio ile anılan Kosovalı yıldız ayrılığı doğruladı ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek sözler söyledi. İşte detaylar ve o sözler...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 10:04 Son Güncelleme: 2.9.2020 10:06 ABONE OL
Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

İtalyan ekibi, uzun süredir Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için ile görüşmelerini sürdürüyor.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

Sıkı pazarlıklar yürüten iki takım arasında anlaşmanın tamamlandığı ve Muriqi'nin de yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

'nin Karagümrük, ve ile oynanan hazırlık maçlarında kadroda yer almaması transferin kesin olarak gerçekleştiği iddialarını kuvvetlendirmişti.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

Fenerbahçeli bir yetkili ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Daha önce hem başkan hem yönetici seviyesinde açıklama yapıldı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Vedat ile ilgili şu anda hiçbir kulüple pazarlık halinde değiliz.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

Bu haberlerin kaynağı biz değiliz. Haberleri İtalyan medyası yazıyor. Lazio bize bir kez teklif iletti. Biz de onlara karşı teklif sunduk. Şayet istediğimiz şartlar oluşursa satabiliriz.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

Ama dediğim gibi şu an herhangi bir pazarlık yok. Lazio ile bir anlaşma yok. Vedat F.Bahçe'nin oyuncusu. Gidecek diye bir kural yok.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

MURIQI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya satıldığı iddia edilen , suskunluğunu bozdu.

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız şunları söyledi;

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

"Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım"

Transferde son dakika: Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

Vedat'ın bu açıklamasının ardından transferin birkaç gün içerisinde noktalanması bekleniyor. (Fotomaç)

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Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı
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