Vedat Muriqi sessizliğini bozdu! Ayrılığı doğruladı

İtalyan ekibi, uzun süredir Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sıkı pazarlıklar yürüten iki takım arasında anlaşmanın tamamlandığı ve Muriqi'nin de yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçlarında kadroda yer almaması transferin kesin olarak gerçekleştiği iddialarını kuvvetlendirmişti.
Fenerbahçeli bir yetkili ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Daha önce hem başkan hem yönetici seviyesinde açıklama yapıldı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Vedat ile ilgili şu anda hiçbir kulüple pazarlık halinde değiliz.
Bu haberlerin kaynağı biz değiliz. Haberleri İtalyan medyası yazıyor. Lazio bize bir kez teklif iletti. Biz de onlara karşı teklif sunduk. Şayet istediğimiz şartlar oluşursa satabiliriz.
Ama dediğim gibi şu an herhangi bir pazarlık yok. Lazio ile bir anlaşma yok. Vedat F.Bahçe'nin oyuncusu. Gidecek diye bir kural yok.
MURIQI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya satıldığı iddia edilen Vedat Muriqi, suskunluğunu bozdu.
"Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım"
Vedat'ın bu açıklamasının ardından transferin birkaç gün içerisinde noktalanması bekleniyor. (Fotomaç)