Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Yukardaki satırlar bana değil, sevgili ağabeyim Öcal Uluç'a ait, ki altına ben de imza atarım.

Ama Sevgili Öcal Ağbimin yazısında bir şey eksik..

"Belhanda kalsın" diye çırpınan sadece Fenerli ve Beşiktaşlı medya değil.. Bu ülkenin 1 numaralı ve de "etkin" Belhandacı'sı, bizzat Fatih Terim..