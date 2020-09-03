Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

En büyük Belhandacı!..
Çırpınıyorlar, "Belhanda Galatasaray'da kalsın ve oynamaya devam etsin" diye!.. Kimler; Fenerbahçeli, Beşiktaşlı "futbol" yorumcuları... Ve de "Galatasaray futbol takımı başarısız olsun" da "Mustafa Cengiz yönetimi gitsin" diye çabalayan "bazı" Galatasaraylı yorumcular!..
Aralarında "neler neler" söyleyenler var, insanın kahkahalarla güleceği geliyor!..
Neymiş; "Belhanda takımın lideri imiş... O giderse Galatasaray lidersiz kalırmış..."
Neymiş; "Belhanda takımının hücum organizatörü imiş, o giderse başkası yokmuş, mesela Emre Akbaba 'onun yaptığını' yapamazmış..."
Neymiş; "Kalmalıymış... Kalmalıymış... Kalmalıymış..."
Neymiş; "8 numara imiş... 10 numarayı da kaldırıyormuş... 6 bile oynayabilirmiş... Böyle bir futbolcu bulunur muymuş..."
Bu "10'lu, 8'li, 6'lı" ukalalıklara, hele hele "Belhanda örneği üzerindeki yorumları dinlerken", isyan ediyorum.
El insaf, adamın "10'lu, 8'li, 6'lı futbolculuğunu öveceğinize", mesela geriye dönüp "istatistiklerine" bir baksanıza...
"Gol / İsabetli Pas / İkili Mücadele / Top Çalma / Asist" gibi "olumlu" istatistiklerde Süper Lig listelerinin kaçıncı sıralarına düşmüş, nasıl düşmüş, "bu lider?.."
"Hatalı Pas / Top Kaptırma / Kaptırdığı toplarda rakibi kovalamama / İsabetsiz Şut / Müsait durumdaki arkadaşlarına pas vermeme / Lüzumsuz kart görme / "vurdumduymazlık" gibi "olumsuz" istatistiklerde neden listelerin başlarında dolaşıyor, "bu organizatör?.."
Lidere bakın siz, oyun kurgulayıcı, oyun kurucuya bakın siz...
Yukardaki satırlar bana değil, sevgili ağabeyim Öcal Uluç'a ait, ki altına ben de imza atarım.
Ama Sevgili Öcal Ağbimin yazısında bir şey eksik..
"Belhanda kalsın" diye çırpınan sadece Fenerli ve Beşiktaşlı medya değil.. Bu ülkenin 1 numaralı ve de "etkin" Belhandacı'sı, bizzat Fatih Terim..
Sırf Belhanda ve Feghoulisi için onlara rakip bütün Türkleri, Selçuk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Adem Büyük başta nice nicelerini bitiren Fatih Terim değil mi?.
Bu sene tepki gösteren taraftarı uyutmak için güya satış listesine konan Belhanda'yı, medyadan kaçırıp, Florya'da gizli saklı oynattığı (Bence korkusundan) palavra hazırlık maçlarında o ruhsuz Belhanda'yı hep ilk 11'e koyan Fatih Terim değil mi?.
Satış listesine konduğunu öğrenir öğrenmez Galatasaray'a meydan okuyan "İsterseniz oynatmayın. Ben bir yere gitmiyorum. Milyonlarca maaşımı son kuruşuna kadar alır, iki sene İstanbul'da boş oturur, keyfime bakarım" diyen ve dediğini kanıtlamak için, bahçeli havuzlu villa satın alan Belhanda'ya bu gücü kim veriyor?..
Kulağına "Sen yazılan, söylenenlere bakma.. Ben yeni sezona da seninle başlayıp, seninle bitireceğim" diye fısıldayan ve bunu her idman çift kalesi ve her hazırlık maçında kanıtlayan Fatih Terim..
Öcal Ağbim,
Günahkarı bulmak için dışarıya bakmana gerek yok.. İçeri çevir gözlerini.. Karşında göreceksin!.
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