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Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetimin yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcudan, flaş bir hamlenin geldiği öğrenildi. Bu gerçeği Sabah Gazetesi'nin usta yazarı açıkladı. İşte Uluç'un o yazısı...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:42 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:47 ABONE OL
Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

En büyük Belhandacı!..
Çırpınıyorlar, " 'da kalsın ve oynamaya devam etsin" diye!.. Kimler; Fenerbahçeli, Beşiktaşlı "" yorumcuları... Ve de "Galatasaray futbol takımı başarısız olsun" da " yönetimi gitsin" diye çabalayan "bazı" Galatasaraylı yorumcular!..

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Aralarında "neler neler" söyleyenler var, insanın kahkahalarla güleceği geliyor!..
Neymiş; " takımın lideri imiş... O giderse lidersiz kalırmış..."
Neymiş; "Belhanda takımının hücum organizatörü imiş, o giderse başkası yokmuş, mesela Emre Akbaba 'onun yaptığını' yapamazmış..."
Neymiş; "Kalmalıymış... Kalmalıymış... Kalmalıymış..."
Neymiş; "8 numara imiş... 10 numarayı da kaldırıyormuş... 6 bile oynayabilirmiş... Böyle bir futbolcu bulunur muymuş..."

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Bu "10'lu, 8'li, 6'lı" ukalalıklara, hele hele " örneği üzerindeki yorumları dinlerken", isyan ediyorum.
El insaf, adamın "10'lu, 8'li, 6'lı futbolculuğunu öveceğinize", mesela geriye dönüp "istatistiklerine" bir baksanıza...

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

"Gol / İsabetli Pas / İkili Mücadele / Top Çalma / Asist" gibi "olumlu" istatistiklerde listelerinin kaçıncı sıralarına düşmüş, nasıl düşmüş, "bu lider?.."
"Hatalı Pas / Top Kaptırma / Kaptırdığı toplarda rakibi kovalamama / İsabetsiz Şut / Müsait durumdaki arkadaşlarına pas vermeme / Lüzumsuz kart görme / "vurdumduymazlık" gibi "olumsuz" istatistiklerde neden listelerin başlarında dolaşıyor, "bu organizatör?.."
Lidere bakın siz, oyun kurgulayıcı, oyun kurucuya bakın siz...

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Yukardaki satırlar bana değil, sevgili ağabeyim Öcal Uluç'a ait, ki altına ben de imza atarım.
Ama Sevgili Öcal Ağbimin yazısında bir şey eksik..
" kalsın" diye çırpınan sadece Fenerli ve Beşiktaşlı medya değil.. Bu ülkenin 1 numaralı ve de "etkin" Belhandacı'sı, bizzat ..

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Sırf ve Feghoulisi için onlara rakip bütün Türkleri, Selçuk, , Emre Akbaba, başta nice nicelerini bitiren değil mi?.

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Bu sene tepki gösteren taraftarı uyutmak için güya satış listesine konan 'yı, medyadan kaçırıp, Florya'da gizli saklı oynattığı (Bence korkusundan) palavra hazırlık maçlarında o ruhsuz Belhanda'yı hep ilk 11'e koyan değil mi?.

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Satış listesine konduğunu öğrenir öğrenmez 'a meydan okuyan "İsterseniz oynatmayın. Ben bir yere gitmiyorum. Milyonlarca maaşımı son kuruşuna kadar alır, iki sene İstanbul'da boş oturur, keyfime bakarım" diyen ve dediğini kanıtlamak için, bahçeli havuzlu villa satın alan 'ya bu gücü kim veriyor?..

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Kulağına "Sen yazılan, söylenenlere bakma.. Ben yeni sezona da seninle başlayıp, seninle bitireceğim" diye fısıldayan ve bunu her idman çift kalesi ve her hazırlık maçında kanıtlayan ..

Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!

Öcal Ağbim,
Günahkarı bulmak için dışarıya bakmana gerek yok.. İçeri çevir gözlerini.. Karşında göreceksin!.

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Galatasaraylı yıldızdan yönetimi şoke eden hareket!
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