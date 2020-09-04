Fenerbahçe Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde de sıkı bir çalışma yürütüyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe 30 yaşındaki Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti.
GALATASARAY İDDİASI
Hannover 96'nın tecrübeli futbolcudan vazgeçmesinin ardından Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.Fenerbahçe'ye iyi haber! Eran Zahavi sözleşmesini feshetti