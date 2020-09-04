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'ın sözleşmesini feshetti!

hazırlıklarını sürdüren , transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki 'ın sözleşmesini feshetti.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 18:22 Son Güncelleme: 4.9.2020 18:33 ABONE OL
Fenerbahçe Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde de sıkı bir çalışma yürütüyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe 30 yaşındaki Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti.

GALATASARAY İDDİASI

Hannover 96'nın tecrübeli futbolcudan vazgeçmesinin ardından Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti!
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