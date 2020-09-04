Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

2 sezondur taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı.
Teknik direktörlük koltuğuna 5 Ağustos'ta Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım, transfer döneminde tam 10 ismi kadrosuna kattı.
Mert Hakan Yandaş'la başlayan transfer silsilesi, son olarak Enner Valencia'nın duyurulmasıyla 'şimdilik' son bulmuştu.
Teknik patron Bulut ise transferlerin devamının olacağını Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası vermişti. Bulut maç sonu yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha yapacaklarını taraftarlara müjdelemişti.
Kadrosuna hem kanat mevkilerinde hem de forvet mevkisinde oynayabilen Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia'yı katan Fenerbahçe'de bir golcünün daha transfer edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
Takvim'in haberine göre; Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. Venezuelalı forvet adeta Fenerbahçe'nin ayağına geldi!
TEKLİF İKİ GÜN ÖNCE GELDİ
Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği Çin kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı.
YÖNETİMİ HEYECANLANDIRDI
Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı.
HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK
Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor. (Fotomaç)