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'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

sezonunun en hızlı takımı olan , bol alternatifli bir kadro oluşturdu. Sarı-lacivertliler şimdiye dek 10 transferi duyururken, en az 3-4 transferin daha yapılması gündemde. Vedat Muriqi'nin olası satışı nedeniyle golcü arayışında olan Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dev golcü Kanarya'ya önerildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:30 Son Güncelleme: 4.9.2020 08:33 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

2 sezondur taraftarların beklentisini karşılayamayan , önümüzdeki sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

Teknik direktörlük koltuğuna 5 Ağustos'ta Aytemiz 'dan ayrılan Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım, döneminde tam 10 ismi kadrosuna kattı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

Mert Hakan Yandaş'la başlayan silsilesi, son olarak 'nın duyurulmasıyla 'şimdilik' son bulmuştu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

Teknik patron Bulut ise transferlerin devamının olacağını ile oynanan hazırlık maçı sonrası vermişti. Bulut maç sonu yaptığı açıklamada 2-3 daha yapacaklarını taraftarlara müjdelemişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

Kadrosuna hem kanat mevkilerinde hem de forvet mevkisinde oynayabilen , Mame Thiam ve 'yı katan 'de bir golcünün daha edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

Vedat Muriq'nin satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan 'de adaylar çoğalıyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

Takvim'in haberine göre; Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. Venezuelalı forvet adeta 'nin ayağına geldi!

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

TEKLİF İKİ GÜN ÖNCE GELDİ
Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla 'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

YÖNETİMİ HEYECANLANDIRDI
Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme yönetimini heyecanlandırdı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...

HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK
Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran gelişme! Dev golcü...
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