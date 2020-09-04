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Transferde son dakika: 'ya 'dan iki talip!

'ta mali nedenlerden dolayı gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Vida'ya iki talip daha çıktı. Fransız kulüplerinin gündeminde olan Vida için 'dan ve Genoa teklif yapmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 11:14 Son Güncelleme: 4.9.2020 11:14 ABONE OL
Transferde son dakika: Domagoj Vida'ya İtalya'dan iki talip!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida. Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Vida, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. Hırvat stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Parma ve Genoa, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida'nın İspanya'dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı. Parma'nın bu transfer konusunda oldukça ciddi olduğu kaydedildi. Fransız ekibi Olympique Lyon'un da Hırvat futbolcuyla ilgili girişimleri olduğu biliniyor.

Beşiktaş'ta 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Transferde son dakika: Domagoj Vida'ya İtalya'dan iki talip!
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