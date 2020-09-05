Caner Erkin'den maç sonu açıklama: İnşallah ligde de şampiyon oluruz

The Land of Legends Cup'ta Fenerbahçe rüzgarı esti. Antalyaspor'u 4-0 yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler finalde de Sivasspor'u 1-0'lık skorla devirdi ve kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe'ye kupayı getiren golü atan Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin, sezon sonunda da ligde şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Caner Erkin, "Güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Hazırlık kupası da olsa bu turnuvada şampiyon olduk. İnşallah sezon sonunda da ligde şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek bu sezon şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Tabii ki eksiğimiz vardı ama üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçe 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU