Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında kozlarını paylaşıyor. Dün akşam oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuvanın şampiyonu ise bu akşam belli olacak. Geçtiğimiz sezona damga vuran Sivasspor ile bu sezon bomba transferler yapan Fenerbahçe, final maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, her iki takım taraftarlarınca da canlı izlenecek.
Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.
İşte, Fenerbahçe Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
FENERBAHÇE - SİVASSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fleix, Gradel, Ninga, Yatabare
LEMOS VE VALENCİA RÜZGARI
Fenerbahçe'ye katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk ısındı. Her iki futbolcu da kısa sürede idmanda kalitelerini göstermeye başladı. Özellikle Lemos, idmanda oynanan çift kale maçlarda son derece hazır göründü. Uruguaylı stoperin bu akşamki Sivas maçında 11'de olma ihtimali bulunuyor. Antrenmanda hızıyla arkadaşlarının başını döndüren Valencia bir yandan da özel çalışmalar yaparak açık kapatıyor.
MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.
BEŞİKTAŞ KUPADA ÜÇÜNCÜ OLDU
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.
Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakika