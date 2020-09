Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında kozlarını paylaşıyor. Dün akşam oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuvanın şampiyonu ise bu akşam belli olacak. Geçtiğimiz sezona damga vuran Sivasspor ile bu sezon bomba transferler yapan Fenerbahçe, final maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, her iki takım taraftarlarınca da canlı izlenecek.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

İşte, Fenerbahçe Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;