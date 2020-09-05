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final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The Land of Legends Cup'ta heyecan, maçı ile sona erecek. Antalyaspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 geçen Sivasspor ile turnuvanın şampiyonu olabilmek için kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip edecek olanlar da, 'Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Hazırlık maçına kısa bir süre kala, canlı yayın kanalı başta olmak üzere birçok detay da belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 19:13 Son Güncelleme: 5.9.2020 19:13 ABONE OL
Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında kozlarını paylaşıyor. Dün akşam oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuvanın şampiyonu ise bu akşam belli olacak. Geçtiğimiz sezona damga vuran Sivasspor ile bu sezon bomba transferler yapan Fenerbahçe, final maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, her iki takım taraftarlarınca da canlı izlenecek.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçı, bu akşam 21.00'de oynanacak. Mücadeleye ilişkin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

İşte, Fenerbahçe Sivasspor maç canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak - maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fleix, Gradel, Ninga, Yatabare

Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEMOS VE VALENCİA RÜZGARI

'ye katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk ısındı. Her iki futbolcu da kısa sürede idmanda kalitelerini göstermeye başladı. Özellikle Lemos, idmanda oynanan çift kale maçlarda son derece hazır göründü. Uruguaylı stoperin bu akşamki Sivas maçında 11'de olma ihtimali bulunuyor. Antrenmanda hızıyla arkadaşlarının başını döndüren Valencia bir yandan da özel çalışmalar yaparak açık kapatıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ KUPADA ÜÇÜNCÜ OLDU

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.

Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakika

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Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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