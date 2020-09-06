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Aboubakar 750 bin Euro’yu kabul etti

Kamerunlu forvet, Porto’da kazandığı rakamın dörtte birine ’ın teklifine ‘Evet’ dedi. Yıldız futbolcu, varılan anlaşmaya göre performansa bağlı olarak 750 bin Euro da başarı bonusu alacak. Transferin resmileşmesi Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Aboubakar 750 bin Euro’yu kabul etti

Forvet transferinde Kalinic ve Ze Luis'te aradığını bulamayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yoğunlaştı. Porto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi. Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde İstanbul'un yolunu tutacağı ifade edildi.

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Aboubakar 750 bin Euro’yu kabul etti
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